Calcio, Cairese. La prima ufficialità è in uscita, Igor Bertone passa alla Saviglianese

Arriva di rimbalzo la prima ufficialità della nuova stagione per la Cairese.

Igor Bertone non farà più parte dei quadri dirigenziali gialloblu.

L'ex vicepresidente è entrato a far parte dei ranghi della Saviglianese con il ruolo di direttore generale. Sul fronte allenatore tutto lascia presupporre alla conferma di Matteo Solari, dopo la salvezza centrata ai playout nella sfida contro il Chieri.

"Grande orgoglio e felicità per questo nuovo ruolo - ha raccontato Bertone ai microfoni del club cuneese - in una società così storica ed ambiziosa: ho visto molta serietà e solidità nella società e nella dirigenza.

Un grande ringraziamento al presidente Crosetto, al suo vice Dabbene ed al consigliere Ponzi per la fiducia accordata: lavorerò al massimo per contribuire ai successi futuri della Saviglianese