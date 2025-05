Calcio, Millesimo. Un'opportunità da sfruttare per Marotta: "Club in crescita, vogliamo farci rispettare anche in Eccellenza"

Iniziare un nuovo percorso in una società ambiziosa e in forte ascesa rappresenta un'opportunità da non perdere per qualsiasi direttore sportivo.

Ecco perchè Antonio Marotta ha salutato pur con grande affetto il Quiliano & Valleggia per accettare la proposta di un Millesimo atteso da molti come tra i protagonisti principali della prossima sessione di mercato.



Direttore, si è chiuso un quinquennio importante al "Picasso".

"E' stata una grande opportunità formativa - spiega Marotta -muoversi in un campionato come la Prima Categoria ti aiuta a conoscere tanti meccanismi e, a conti fatti, posso archiviare in maniera positiva l'esperienza a Quiliano. Ringrazio la società per la fiducia, abbiamo avuto annate ottime e altre meno, ma resterà sicuramente un grandissimo ricordo".



Adesso il Millesimo.

"E' un club che ha dimostrato tanto entusiasmo e i valori giusti per riuscire ad accedere al più importante torneo regionale. E' chiaro che passare in poco più di 12 mesi dalla Prima Categoria all'Eccellenza cambia l'ordine delle cose, ma sono convinto ci siano gli ingredienti per poter ben figurare".



Tanti big vengono accostati al Millesimo in questi giorni: i gemelli Graziani, Sassari, Silvestri, Anich. Al netto che siano questi i profili ricercati, si percepisce la volontà di allestire una squadra competitiva.

"La volontà della società è di allestire un organico che come neopromossa possa ben figurare e strutturarsi nella categoria. Il mercato offre sempre delle possibilità, ma focalizzarsi sui nomi al momento è decisamente prematuro".