Giudice Sportivo. Le sanzioni i provvedimenti delle gare di Promozione e Prima Categoria

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PROMOZIONE

Gare del 25/05/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

I AMMONIZIONE – DIFFIDA

Valmati Enrico (Sestrese Bor. 1919)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Mortola Davide (Sammargheritese 1903)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

Bertoni Gabriele (Carcarese)

Scalzi Stefano (Sestrese Bor. 1919)

Scarfò Andrea (Sestrese Bor. 1919)



I AMMONIZIONE – DIFFIDA

Ghirardi Filippo (Carcarese)

Prato Fabio (Carcarese)

Spozio Matteo (Carcarese)

Canovi Davide (Sammargheritese 1903)

Compagnone Marco (Vallescrivia 2018)

Leto Davide (Vallescrivia 2018)

Ungaro Luca (Vallescrivia 2018)



GARE TITOLO REGIONALE PRIMA CATEGORIA

Gare del 25/05/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

I AMMONIZIONE – DIFFIDA

Chiantaretto Roberto (Santerenzina)



CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE – DIFFIDA

Angeli Manuel (Santerenzina)

Furio Niccolò (Santerenzina)

Fossati Cristian (Savona F.B.C. 1907)



GARE PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

Gare del 25/05/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Ambesi Elia (Ospedaletti Calcio)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

Ferrari Luca (Ca de Rissi SG)

Monticone Andrea (Casarza Ligure)

Maccio Mirko (Masone)

Volpe Michael (Masone)



I AMMONIZIONE – DIFFIDA

Molinelli Davide (Casarza Ligure)

Garzon Daniele (Masone)

Bacciarelli Dario (Ospedaletti Calcio)

Russo Gianluca (Ospedaletti Calcio)