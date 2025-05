Calcio, Savona. Obiettivo Chittolina in caso di partenza dall'Olmo Ferro

Arrivati alle porte di giugno il calciomercato sta catalizzando ogni tipo di attenzione mediatica attorno al Savona.

I nomi usciti sulle frequenze di radiomercato sono particolarmente altisonanti, ma resta da capire su quale rettangolo verde l'undici di mister Cola tenterà l'assalto all'Eccellenza.

I rapporti con il Celle - Varazze restano più che buoni e l'annata all'Olmo Ferro è tutto sommato filata via liscia, ma a più riprese la dirigenza del Savona ha sottolineato l'importanza di riavvicinarsi a casa, in attesa di novità (a lungo termine) sul destino dello stadio Bacigalupo.

L'idea Chittolina resta la via preferibile. I colloqui con il Vado procedono, oltre che con le amministrazioni di Vado e Quiliano. Le tessere del mosaico sembrano pronte, in attesa di trovare l'incastro giusto per ufficializzare la partnership.

L'Olmo Ferro resta comunque sullo sfondo, in caso di intoppi inattesi.