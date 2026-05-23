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Calcio | 23 maggio 2026, 10:53

Calcio | US Albenga. C'è anche Brian Piave nella cordata che parteciperà all'asta del marchio

L'ex dirigente della Loanesi si è trasferito da un anno ad Albenga e sarebbe intenzionato a rientrare nel mondo dilettantistico locale

Calcio | US Albenga. C'è anche Brian Piave nella cordata che parteciperà all'asta del marchio

Arrivati a poco meno di due settimane dall’asta per l’assegnazione del marchio dell’US Albenga, negli ultimi giorni si è affacciata con decisione una terza cordata pronta a presentarsi davanti al curatore fallimentare Alberto Marchese.

La scorsa settimana era emerso il nome di Davide Conoscenti, ma non sarà l’unico volto noto del calcio locale coinvolto nell’operazione.

A comporre il gruppo intenzionato ad acquisire il logo ci sarà infatti anche Brian Piave, ex dirigente della Loanesi e figlio di Ugo Piave, storico presidente della società rossoblù.

Piave risiede ormai da un anno ad Albenga e un suo coinvolgimento diretto nel panorama calcistico ingauno sembra ormai imminente.

La sua esperienza dirigenziale potrebbe anche far evolvere il paradigma della cordata: non più una presenza di semplice testimonianza, ma un progetto orientato alla costruzione di un vero e proprio programma tecnico.

Lorenzo Tortarolo

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