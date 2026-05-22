Calcio | Albenga. Dieci anni dopo la reunion, con la promozione in Eccellenza ancora nel cuore

Sono passati dieci anni da quando l’Albenga di Andrea Tomatis centrò la promozione in Eccellenza.

Il traguardo arrivò nel pomeriggio del 7 maggio 2016, grazie al successo nella finale playoff sul campo del Pietra Ligure.

Al Devincenzi andò in scena una sfida rimasta tra le più belle dell’ultima decade, giocata da due squadre che, a rileggere oggi i tabellini, potevano contare entrambe su interpreti di assoluto valore.

L’episodio chiave maturò allo scadere del primo tempo, dopo il fallo di Giaretti su Rovere: dagli undici metri Daddi centrò il palo, con il portiere bianconero già proteso in tuffo.

Scampato il pericolo, l’Albenga colpì pochi istanti dopo con Gaggero, sempre su rigore, perfetto nel pescare l’incrocio dei pali alla destra di Ceccarini.

Ricordi e aneddoti che saranno tornati inevitabilmente alla mente ieri sera, durante la cena con l’ex presidente bianconero, la dirigenza, lo staff di mister Biolzi e i protagonisti in campo di quella grande cavalcata. Un successo che, riavvolgendo il nastro, rappresentò il vero trampolino di lancio verso la futura scalata in Serie D.



PIETRA LIGURE - ALBENGA 0-2

Marcatore: 44' e 52' Gaggero



Pietra Ligure: Ceccarini, Corciulo, Alberti, Praino, Cocito, Odasso, Rovere, Antonelli, Daddi, Espinal, Scaburri.

A disposizione: Cavallero, Cauteruccio, Micci, Pisano, Serra, Bianco, Atragene.

Allenatore: Ferraro



Albenga: Giaretti, Welti, Busseti, Licata, Cesari, Rossi, Gaggero, Badoino, Perlo, Calcagno, Gaggino.

A disposizione: Alberico, Alizeri, Lettera, Condorelli, Rocca, Abbattista, Caredda.

Allenatore: Biolzi