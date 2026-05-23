Calcio | Legino. Oggi pomeriggio il ritorno con il Sant'Andrea, i ragazzi di Penna cercano in Friuli il pass per la semifinale nazionale

Torneà in campo alle 16:00 la formazione Juniores di mister Maurizio Penna.

I verdeblu puntano infatti alla qualificazione alla semifinale nazionale in casa del Sant'Andrea San Vito, sconfitto sette giorni fa all'Olmo - Ferro con un perentorio 5-1.

Un punteggio ampio che colloca il Legino in una posizione di evidente vantaggio, pur senza cancellare la necessità di mantenere alta l’attenzione in un confronto diretto che, per natura, non concede margini di superficialità.

Nel corso della settimana, lo staff tecnico allenato da Maurizio Penna ha insistito in particolare sugli aspetti legati alla gestione mentale della partita. L’orientamento è quello di evitare qualsiasi calo di tensione, con la richiesta esplicita ai giocatori di affrontare il match come se il discorso qualificazione fosse ancora completamente aperto.

I giovani pirati (privi di Angeli e Palattella), forti largo margine costruito in Liguria, si presentano così in Friuli Venezia Giulia con la concreta possibilità di centrare un risultato storico per il proprio settore giovanile, entrando in un’élite nazionale mai raggiunta prima da una formazione regionale in questa categoria.

La posta in palio a livello sportivo è alta, senza dimenticare lo spirito che deve accompagnare un evento simile per un gruppo di ragazzi così giovane.

Nel programma della giornata è previsto anche un momento di convivialità al termine dell’incontro: le due squadre condivideranno la cena come gesto di reciproca ospitalità, prima del rientro in Liguria della delegazione savonese.