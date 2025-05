Canoa Giovani. Arriva la medaglia d'oro nei 200 metri per la savonese Noemi Scordino

È ufficialmente iniziato lo scorso weekend il Canoa Giovani, il più importante circuito agonistico giovanile della canoa italiana, che ha visto impegnati numerosi atleti in due intense giornate di gare, sabato 24 e domenica 25 maggio.

In totale, sono stati 681 i partecipanti in rappresentanza di 79 società — 33 a Sabaudia e 46 a Candia Canavese — per un totale di circa 2000 equipaggi iscritti.

Tra le protagoniste, la savonese Noemi Scordino, in forza alla Canottieri Sanremo, ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 metri, fermando il cronometro a 46.81: il miglior tempo in assoluto nella categoria Cadette B femminile, che ha visto la partecipazione di 44 atlete suddivise in cinque batterie da 8 o 9 concorrenti ciascuna.

Un ottimo inizio per Noemi, che apre così nel migliore dei modi il suo percorso agonistico per la stagione 2025.