Calcio, Prima Categoria. Peccato Ospedaletti, il filo della speranza resta vivo per il Casarza Ligure

Non ce l'ha fatta l'Ospedaletti a tenersi aperta l'ultima porta utile per il ripescaggio in Promozione.

Il Casarza Ligure è riuscito infatti a battere gli orange con la rete di Ravettino a otto minuti dalla fine.

Un peccato per gli orange, autori di una grandissima stagione sul piano del gioco e della valorizzazione dei giovani.

Ora il Casarza per ottenere la promozione dovrà tifare Rivasamba nel doppio confronto tra i calafati e lo Scanzorosciate.



OSPEDALETTI - CASARZA LIGURE 0-1

RETI: 82' Ravettino



CASARZA LIGURE: Belloro, Ravettino, Del Corso, Zolla, Botti, Guazzoni, Vatteroni, Esposto, Paterno, Padi, Molinelli.

OSPEDALETTI: Bazzoli, Cordi, Bacciarelli, Barbagallo, Cianci, Saih, Russo, Sartori, El Kamli, Grifo, Schillaci.



ARBITRO: Christian Bergonzi di Savona