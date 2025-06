Calcio, Finale. E' volata per la panchina, in corsa Delfino, Alessi e Sarpero

Il format è il medesimo da anni per la nomina del nuovo allenatore del Finale.

Una cerchia di nomi papabili, prima che la dirigenza si rinchiuda nel conclave giallorosso per deliberare la scelta definitiva.

La fumata dal Borel non dovrebbe tardare troppo, circa un paio di giorni e gli identikit in pista sono quelli circolati nelle scorse ore.

La società ha avuto colloqui con Giancarlo Delfino, per la possibile conferma, mentre la rotta della discontinuità porta a Diego Alessi e Carlo Sarpero. Anche gli ex allenatori di Campomorone Sant'Olcese e Albissole sono stati intravisti al Borel per i contatti del caso.

Non resta quindi che attendere per capire chi assumerà le redini giallorosse nella stagione 2025/26.