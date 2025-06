Albenga è pronta per... "Un Mare di Fitness"

Dal 27 al 29 giugno Albenga si trasforma in una grande palestra a cielo aperto grazie a “Un Mare di Fitness”, l’evento realizzato con il contributo e patrocinio del Comune di Albenga che riporta sport, energia e divertimento nella suggestiva cornice di Piazza De Andrè e sul lungomare della città. Tre giorni dedicati al benessere fisico e alla condivisione, con un ricco programma di lezioni gratuite aperte a tutti: Pilates, Yoga, Heels, Modern & Hip Hop, Zumba, Mobility, Scherma, Spinning, Space Jump, Bushido, Kettlebells, Potenziamento muscolare, Cardio, Kickboxing, Fit Boxe, Marcia Acquatica e molte altre attività animeranno la città in un’atmosfera di festa e movimento.



Non solo fitness: venerdì, sabato e domenica spazio anche allo Street Basket, con tornei dedicati a Senior e Giovani, mentre sabato 28 giugno si accendono i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi: la Kickboxing K-1 Fight Night, a cura del Team Perlungher, che porterà sul ring atleti nazionali e internazionali in una serata di sport adrenalinico. Domenica 29 giugno, alle ore 10.15, è invece il momento della "Corsa del Mare", camminata-corsa benefica organizzata dagli Albenga Runners, giunta alla sua seconda edizione e aperta a tutti. Tra un allenamento e una sfida sportiva, i partecipanti potranno ricaricarsi nei vari food trucks e punti ristoro presenti per tutta la durata della manifestazione.



L’iscrizione alle lezioni è gratuita, ed è possibile prenotarsi chiamando o scrivendo su WhatsApp al 389 9877 224. In preparazione all’evento, il 6-7-8 giugno, durante la Fiera dell’Outdoor nel centro storico di Albenga, sarà attivo l’Info Point ufficiale di "Un Mare di Fitness" dove sarà possibile iscriversi alle lezioni, ai tornei e alla Corsa del Mare. E alle 11.30 in piazza San Michele ….



Venite a scoprire una sorpresa per i presenti….



E per chi ama mettersi in gioco, torna anche la spettacolare sfilata Mr & Miss Fitness 2025, in programma sabato 28 giugno. Le iscrizioni sono aperte e sarà possibile effettuarle direttamente online cliccando sul link che trovate sulle pagine social dell’evento, oppure chiamando o mandando un messaggio whatsapp al 389 9877 224 o iscrivendosi c/o il negozio Target in Via Dalmazia 37 – Albenga Tutti gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram Un Mare di Fitness Albenga