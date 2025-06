Calcio, Finale. UFFICIALE. Il nuovo allenatore è Diego Alessi

Era attesa per giovedì la nomina del nuovo allenatore del Finale e puntualmente il club giallorosso ha svelato il nome del nuovo tecnico.

Si andrà in discontinuità. Non è stato infatti confermato mister Delfino, la guida della Prima Squadra è stata affidata a mister Diego Alessi.

Oggi pomeriggio ci sarà la prima presa di contatto al Felice Borel, poi il tecnico e il ds Belvedere si metteranno subito al lavoro per la costruzione della rosa che dovrà affrontare il campionato 2025/2026.

Per Alessi sarà la prima esperienza in Promozione, dopo aver guidato in Eccellenza la Cairese e il Campomorone Sant'Olcese.