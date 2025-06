Calciomercato, Savona. Subito un colpo da Eccellenza, Elia Zunino è biancoblu

La prima operazione mirata, per affidare a mister Emanuele Cola una squadra che possa competere per la vittoria del campionato di Promozione, è andata in porto.

Il Savona, dopo il blitz del ds Barone, ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Elia Zunino, centravanti che ha bisogno di ben poche presentazioni.

L'ex punta di Loanesi, Cairese e Pietra Ligure, ha chiuso la stagione con ben 24 reti all'attivo, conquistando il nono posto nella classifica nazionale, considerando tutti i gironi regionali di Eccellenza.



Il comunicato:

Il Savona Fbc 1907 è lieto di annunciare il primo colpo messo a segno dal DS Alessio Barone, l’attaccante Elia Zunino, classe 1995, che vestirà la maglia biancoblu a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026.

Giocatore esperto e versatile, Zunino porta con sé un importante bagaglio di esperienza maturata nel campionato di Eccellenza, dove ha disputato le ultime otto stagioni indossando le maglie di: Pietra Ligure, Virtus Castelfranco, Rapallo Rivalorese, Rapallo Ruentes, Cairese, Genova Calcio e Campomorone Sant’Olcese.

Conosciuto per le sue doti tecniche e grande fiuto del gol, Elia Zunino rappresenta un innesto di qualità e carattere per il reparto offensivo che sarà a disposizione di Mister Cola.

Nella scorsa stagione ha messo a segno 24 reti in 21 presenze laureandosi così capocannoniere del Campionato.

Il Savona FBC 1907 dà il benvenuto a Elia e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.