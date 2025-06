Quarto Trofeo Città di Albenga. Si è chiusa una grande prima settimana, i risultati e le classifiche dopo le gare del venerdì

La serata di ieri ha chiuso in maniera spettacolare la prima settimana del Quarto Trofeo Città di Albenga.

Stasera. infatti ci sarà il turno di pausa, in attesa delle gare calendarizzate per domani sera.

il girone B ha visto brillare Interno Uno, che si è imposto con un netto 5-3 contro Fastbet.News. Una sfida intensa e ricca di gol, dove Tommaso Bonifazio ha dominato con una prestazione da incorniciare, segnando ben quattro reti per la sua squadra, affiancato da Pietro Secco, autore dell'altro gol dei vincitori. Per Fastbet.News, non sono bastati i gol di Alessio Gastaldi, Lucas De Andrade Muniz e Flavio Alessi.

La vittoria permette a Interno Uno di guidare la classifica del girone B con 6 punti in due partite, mantenendo il primato grazie alla differenza reti.

Nel girone C, fa gara tiratissima e pareggio pirotecnico tra Erremme Società Cooperativa e Autofficina Perrier / Anima / Na Praia (4-4). Entrambe le squadre hanno dato spettacolo, con doppiette di Arthur Hamati e Simone Paltrinieri per Erremme, e con Andrea Macaluso, Carlo Nardi (autore di due gol) e Leonardo De Boni per Autofficina Perrier.

Erremme Società Cooperativa e Autofficina Perrier / Anima / Na Praia si trovano così in cima alla classifica del girone C, entrambe con 4 punti dopo due giornate, seguite da Fa Fumme / Tipografia Bacchetta, vittoriosa per 3-1 contro M Infissi con gol di Nicolò Ciravegna, Andrea Esposito e Alessio Gibertini. Per M Infissi, unico gol di Hassan Ezzahar.