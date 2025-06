Calcio. La Vadese al bivio, il presidente Brunasso: "Aperti all'ingresso di nuovi soci o alla cessione del club"

E' un momento delicato quello che sta vivendo la Vadese .

Dopo la retrocessione in Seconda Categoria , la dirigenza azzurrogranata si è infatti interrogata profondamente sulle mosse da compiere nei prossimi mesi.

Ogni opzione sul tavolo è sul piatto, come conferma e spiega il presidente Brunasso .

"Con grande sincerità e trasparenza, al momento non posso dire quale tipi di contorni andrà ad assumere il club nel futuro prossimo.

Abbiamo avuto problematiche di sponsor e all'interno dei quadri dirigenziali, motivo per cui ci siamo dovuti automaticamente porre delle riflessioni profonde: una volta maturate è emersa la disponibilità ad allargare a nuovi soci il consiglio direttivo o a cedere la società.

Chi fosse intenzionato a subentrare avrebbe una squadra già pronta federalmente ad essere iscritta in Seconda Categoria, con un accordo per l'utilizzo del Chittolina già preso con il presidente del Vado, Franco Tarabotto. Tutto ciò rappresenterebbe un vantaggio non indifferente.

Teniamo alla Vadese e alla sua pur breve ma intensta storia, e soprattutto ai valori che rappresenta, motivo per cui siamo aperti ad ascoltare e valutare ogni tipo di opzione".