E' per il centrocampo il primo tassello in entrata per la Rocchettese.

Mister Prato e il ds Ferrero hanno infatti presentato Francesco Gatti.

"L’U.S. Rocchettese 1972 comunica ufficialmente di essersi aggiudicata le prestazioni di Francesco Gatti, classe 2002. Il giocatore, in arrivo dal calcio piemontese, vestirà la casacca rossoblù e andrà a rinforzare il nostro centrocampo. Benvenuto Francesco!"