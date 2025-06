Campionato Nazionale CSI Open Water: prima tappa da Spotorno a Bergeggi con 350 atleti

Dalla spiaggia savonese presso la Lega Navale Spotorno è partita la prima sfida del Campionato Nazionale CSI di nuoto Open Water. Fra le onde del Mar ligure, lungo lo spettacolare “sentiero blu” dell'area protetta sulla riviera di ponente con muta e boetta di salvataggio, sono stati circa 350 nuotatori al via dalla Lega Navale di Spotorno. Domenica 8 giugno la prima tappa, griffata I'm Ponente, organizzata dal CSI savonese e dall’ASD Stile Libero, con il supporto del CSI Liguria, aveva il traguardo sulla spiaggia di Bergeggi (SV). Nella 5 km in linea tra i campioni e le campionesse nazionali 4 atleti di casa della ASD Stile Libero Savona Albenga – Monica Forlani, Alice Faccini, il 22enne senior Nicholas Moreno Dematteis, in assoluto il più rapido sui 5mila metri in acqua (01:23:12 il suo crono), e Gianpaolo Repetti – oltre al 52enne Massimo Chiapponi della MasterLab Livorno, che ha nuotato ad una media di 02.22. Nella prova tricolore del mezzo miglio marino nove vittorie per gli atleti di casa savonesi, due ori al team Pisa Gpl, uno alla Amatori Nuoto Savona, al Trento Brenta Nuoto e ancora alla toscana Livorno MasterLab.

Nella gara più partecipata, quella dei Ragazzi, è fuoriuscito il miglior tempo di giornata: il 14.31 siglato da Tommaso Borreani, cuffia della Rari Nantes Savona.

Anche sul podio del miglio, solo Liguria campione con due donne e un uomo della locale Stile Libero ed una vittoria a testa per Bordighera Nuoto e Amatori Nuoto Savona. Eletti inoltre i campioni regionali del CSI Liguria, sulla distanza del miglio, del mezzo miglio e 400 Kids. All'arrivo per tutti ristoro con acqua, frutta e immancabile focaccia. Podi e premiazioni alla presenza del presidente regionale del CSI Ligure, Luca Verardo. Il Campionato Nazionale CSI di nuoto in acque libere si concluderà quindi domenica 29 giugno con la seconda prova nel Tirreno a S. Maria di Castellabate (SA).