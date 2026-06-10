Savona | Il Comune proroga i termini della gara per la gestione della piscina Zanelli

Il Comune ha disposto una proroga dei termini per la presentazione delle offerte relative alla concessione annuale del servizio di gestione del Complesso Natatorio Comunale "Zanelli", di Corso Colombo. Il provvedimento, si è reso necessario a seguito dell'avvio di un procedimento di autotutela parziale.

L'iter per l'affidamento della piscina comunale era iniziato ad aprile 2026 e, dopo una prima proroga a maggio, la scadenza per le offerte era stata fissata al 15 giugno 2026. Tuttavia, il 5 giugno scorso un operatore economico ha presentato un'istanza di parere di precontenzioso, chiedendo l'annullamento del bando. Per fronteggiare l'impasse e tutelare il Comune , l'amministrazione ha poi nominato l'avvocato genovese Corrado Mauceri

Con una determina dirigenziale, il Comune di Savona ha disposto una nuova proroga della procedura di gara, fissando al 13 luglio 2026 il nuovo termine per la presentazione delle offerte.

La decisione arriva nell'ambito di un procedimento di autotutela parziale avviato dall'amministrazione dopo l'esame di alcune criticità emerse nella documentazione di gara e a seguito della presentazione, il 5 giugno scorso, dell'istanza di precontezioso. Una mossa che ha spinto gli uffici comunali a effettuare un’istruttoria immediata per verificare la solidità della documentazione di gara (lex specialis)

Il bando iniziale non avrebbe definito chiaramente la misura e i criteri dei prezzi agevolati, rimandando la questione a una trattativa successiva all'aggiudicazione. Palazzo Sisto correggerà il tiro richiamando le tariffe già approvate dalla Giunta Comunale. I documenti iniziali non prevedevano l'obbligo di presentare un piano economico-finanziario. L'amministrazione ha ritenuto opportuno introdurre la richiesta di un PEF in forma semplificata.

Il nuovo cronoprogramma prevede cos'ì come termini il 2 luglio 2026 (ore 13) per la presentazione di richieste di chiarimenti o apporti procedimentali e il 13 luglio 2026 (ore 13): nuovo termine perentorio per la presentazione delle offerte.





