Doria Nuoto Loano | Doppia soddisfazione per Alessandro Cominato: podio nella 10 km e convocazione agli Europei Giovanili

Nella settimana appena trascorsa si sono svolti i Campionati Italiani di nuoto di fondo assoluti e di categoria, con la 10 km disputata nel Golfo di Baratti e successivamente le gare della 5 km, della knockout e della 2,5 km nello scenario di Piazza Bovio a Piombino. Lunedì si è svolta la gara più importante del programma, valida per le selezioni ai Campionati Europei Giovanili. Le condizioni del mare a Baratti erano ideali, con acqua piatta e una temperatura perfetta per una gara di quasi due ore.

Alessandro Cominato ha affrontato il percorso della 10 km, articolato su sei giri da circa 1666 metri ciascuno. Nei primi due giri è riuscito a rimanere nel gruppo di testa, nuotando al fianco di atleti di altissimo livello internazionale come Gregorio Paltrinieri. Nel corso della gara, durante il terzo rifornimento, ha iniziato a perdere leggermente contatto con il gruppo principale, ma ha mantenuto grande concentrazione e lucidità. Tra il quarto e il quinto giro è riuscito a ricucire lo svantaggio rientrando su un gruppo di inseguitori già staccatosi dal gruppo di testa, riuscendo così a recuperare una posizione nella sua categoria. Ha chiuso la prova in terza posizione sia nella categoria cadetti (2007-2006) sia nella categoria di selezione internazionale (2007-2008), conquistando così il podio e la conseguente convocazione per i Campionati Europei Giovanili, che si svolgeranno in Ungheria dal 23 al 26 luglio.

Dopo un giorno di riposo, mercoledì 3 giugno si è tornati in acqua nel mare sotto Piazza Bovio a Piombino per la 5 km, dove Cominato ha concluso la gara in quinta posizione di categoria, a pochi secondi dal terzo posto, confermando solidità e continuità di rendimento anche sulle distanze più brevi. Il giorno successivo ha preso parte per la prima volta alla knockout race, superando la prima selezione sui 1500 metri e fermandosi poi tra i primi esclusi nella prova sui 1000 metri, mostrando comunque buona adattabilità a questo nuovo format di gara. A chiudere il programma, giovedì è sceso nuovamente in acqua per la 2,5 km, ottenendo il secondo posto tra gli atleti del suo anno e il quinto posto di categoria.

Si è trattata di una settimana molto intensa, con condizioni di mare e meteo molto diverse tra loro, ma ricca di emozioni e soprattutto di conferme rispetto al lavoro svolto finora da Cominato. La convocazione in nazionale giovanile mancava da diversi anni al Doria Nuoto, e questo risultato rappresenta motivo di grande orgoglio per tutta la società, in particolare per l’allenatrice Anna Siccardi, che segue Alessandro sin dalla categoria Esordienti B. Secondo la sua allenatrice, Alessandro dovrebbe essere un esempio per tutti per passione, dedizione e sacrificio, qualità che lo hanno portato nel tempo a migliorare costantemente fino a raggiungere questo importante traguardo, e la soddisfazione per questo risultato è particolarmente grande in vista dell’esperienza che andrà a vivere ai Campionati Europei Giovanili.