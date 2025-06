Il Doria Nuoto brilla al Campionato Regionale FIN Propaganda di Nuoto Artistico: è en plein di podi

Domenica 1° giugno, nella splendida cornice della Piscina Sciorba di Genova, si è svolto il Campionato Regionale FIN Propaganda di Nuoto Artistico, una giornata di sport, emozioni e grande spettacolo.

Protagoniste assolute le atlete del Doria Nuoto, che hanno dimostrato grinta, eleganza e determinazione. Dalle più piccole alle più grandi, tutte le sincronette della squadra si sono distinte scendendo in acqua con singoli, doppi, trii e squadre. I risultati? Eccezionali: podio conquistato in tutte le categorie e in tutte le specialità, con punteggi in netto miglioramento rispetto alle due precedenti gare regionali.

Un vero successo, frutto dell'impegno costante, della passione per questo sport e del lavoro quotidiano svolto da atlete e staff tecnico.



Le protagoniste:

Categoria Baby Sincro:

Cecilia Navoni e Adelaide Riolfo hanno rappresentato il Doria con dolcezza e determinazione.



Categoria Esordienti C:

Un gruppo numeroso e affiatato composto da Adele Pitto, Mia Pastorino, Cecilia Viglizzo, Alessia Perri, Maria Cesio, Diletta Norberasco, Rebecca Passino, Giovanni Grillo, Valentina Bianchi e Lavinia Tosetti. Categoria Esordienti B:

Brillante prova per Gea Piromalli, Amelia Bonfante, Virginia Parodi e Sofia Aschieri, che hanno emozionato con i loro sorrisi.



Categoria Esordienti A:

Anita Bassani, Carlotta Varaldo, Emmaluna Capelli, Marialaura Grappiolo, Giada Roccatagliata, Maddalena Attolini, Sonia Fronzaroli e Anita Falletta hanno regalato performance cariche di energia.



Categoria Ragazze:

Un quartetto affiatato formato da Viola Gattuso, Beatrice Illiano, Letizia Dall’O e Matilde Orso, supportate anche da Anita Bassani, Carlotta Varaldo ed Emmaluna Capelli, salite di categoria con merito.



Categoria Junior:

Le eleganti Maya Ordine, Giorgia Zanoni, Matilde Marino, Beatrice Mino, Giulia Manni (dalla categoria Ragazze), Chiara Miozzo e Sofia Ghigliazza hanno conquistato il pubblico con grazia e tecnica.



Categoria Assoluti:

A rappresentare la categoria più esperta, l’inossidabile Alessia Mascarino.



Il Doria Nuoto torna a casa con un medagliere pieno, ma soprattutto con il cuore colmo di soddisfazione per aver dato il massimo e per aver onorato con orgoglio i colori della propria società.

Complimenti a tutte le atlete, ai tecnici e alle famiglie che sostengono ogni giorno questo bellissimo percorso!