Calcio femminile. Si separano le strade tra Fabio Fossati e il Genoa Women

Si è conclusa l'esperienza di Fabio Fossati alla guida del Genoa Women, proprio a poche ore dal premio ricevuto a Coverciano come miglior squadra dell'ultimo campionato di Serie B Femminile (nell'ambito del concorso "Be the Team").

Un cammino intenso che ha permesso al club più antico d'Italia di conquistare la prima storica promozione in Serie A.

L'ufficialità della separazione è stata confermata direttamente dagli uffici di Villa Rostan pochi minuti fa:

"Il Genoa CFC comunica che è stato raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Fabio Fossati. La decisione è stata presa di comune accordo con il tecnico, che non sarà alla guida della Prima Squadra Femminile nella stagione 2025/2026. La società ringrazia mister Fossati per i traguardi raggiunti insieme nell’ultima stagione calcistica e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera“.