Sanremo: grandissimo successo del 'Festival del Beach Volley', 46 coppie da tutta Italia per un weekend di spettacolo (Foto)

Si è chiuso con un grande successo di partecipazione e di pubblico, il 22° Festival del beach volley Città di Sanremo, trofeo Gianni Crespi, maschile e femminile.

La tre giorni di beach volley, valida per i punti della classifica italiana assoluta, ha visto un alta presenza di partecipanti con 62 iscrizioni (ammesse 46), più un pool di arbitri provenienti da Liguria, Piemonte e Lomarbia. La kermesse, organizzata dalla Polisportiva Corpo e Movimento 1990 Riviera Volley, in collaborazione del comune di Sanremo (Assessorato allo sport e turismo) ha visto, sui tre campi allestiti ai bagni Italia, Morgana e Lido, un grande spettacolo.

Venerdì scorso, nel torneo femminile, vittoria della coppia ligure di Albissola e Santa Margherita (Martina Montedoro e Giada Giulisano), sulle piemontesi Roberta Marchetti ed Anna Dalmazzo. Al terzo posto le torinesi Michela Carpegna e Giulia Concetti e quarte Cecilia Perata e Debora Gatti.

La tappa maschile, valida per la serie B1, ha visto primeggiare il modenese Luca Bigarelli, in coppia con il catanese Franco Arezzo Di Trifiletti. Hanno superato in finale la coppia locale del Rvs Fabio Franchi e Dennis Leonelli per 2-0 (21-15 e 21-19). La giovane coppia locale ha disputato svolto un torneo eccezionale, proponendo un ottimo livello di gioco. Terzi i lombardi Alessandro Carucci ed Alessandro Preti, che hanno superato nella ‘finalina’ per 2-1 i genovesi Simone Furgani e Giacomo Barbero.

Ottima l’ospitalità offerta dai bagni Morgana, Lido e Italia, con l’area giocatori dedicata e la fornitura di acqua da parte della Calizzano Fonte Baudia. “Grazie alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti - spiega Giuseppe Privitera, ideatore della manifestazione e presidente del la Polisportiva Corpo e Movimento Rvs - (comune, federazione, sponsor e volontari della polisportiva) il Festival ha raggiunto i suoi obiettivi. La manifestazione ha saputo unire sport e turismo, un binomio funzionale e strategico per la nostra città e provincia”.