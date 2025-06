Calciomercato, Ospedaletti. Caffi torna orange, rinnovo siglato con Ferrari

L’Ospedaletti è al lavoro per la costruzione della rosa da affidare a mister Fabio Luccisano in vista della stagione 2025/2026.

Nelle ultime ore, la società orange ha ufficializzato due importanti ritorni che andranno a rinforzare il reparto arretrato: Francesco Caffi e Luca Ferrari.

Caffi, classe 2006, è cresciuto calcisticamente nell’Ospedaletti prima di trasferirsi all’Argentina, con cui ha disputato l’ultimo campionato di Promozione, collezionando 23 presenze.

Per Ferrari, classe 2002, si tratta invece di una riconferma: vestirà la maglia orange anche nella prossima stagione.