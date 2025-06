Calcio, Speranza. Mister Valicenti e il salto nel mondo femminile: “Un’esperienza autentica, ricca di valori e nuove sfide”

Tanti allenatori che storicamente hanno abbracciato il mondo calcistico maschile, tra giovanili e Prima Squadra, stanno iniziando a prendere contatto con le formazioni femminili.

E' successo anche ad Antonio Valicenti, reduce dalla stagione trascorsa alla guida dello Speranza.

Quella da poco conclusa è stata un'annata utile per porre le prime basi sul fronte tecnico, ma soprattutto ricca di soddisfazioni sul piano personale.

La voce del mister, durante l'intervista, riecheggia infatti durante uno dei tanti raduni che il team rossoverde propone a metà settimana.

"Il mercoledì si svolgono gli open day e ne approfittiamo per tenere le ragazze sempre sul pezzo - spiega Valicenti - il loro senso di appartenenza e la capacità che hanno di fare gruppo sono veramente encomiabili.

Un giudizio sulla prima esperienza con il calcio femminile? Sicuramene positivo, mi ci sono tuffato dentro a capofitto. Devo dire che il background da istruttore è stato fondamentale: tante ragazze che si approcciano al calcio arrivano a indossare gli scarpini senza alcun tipo di percorso tecnico alle spalle, motivo per cui è fondamentale iniziare dai concetti più basilari.

Anche la parte atletica necessita di cure particolari, senza dimenticare la preparazione della partita e il lavoro per l'ottenimento del risultato. Ci sono tanti aspetti, anche molto differenti tra loro, da dover mettere insieme".



Valicenti dice la sua anche sul paragone tra il movimento femminile e il dilettantismo di qualche anno fa.

"C'è un attaccamento ai valori che può ricordarlo. Le ragazze mostrano profonda gratitudine anche "solo" ad avere un campo da calcare, qualcuno che lava loro le maglie e una società che le segue. Il tutto senza chiedere rimborsi nemmeno per la benzina e allenandosi dalle nove meno un quarto fino alle dieci e mezza di sera. Si respira qualcosa di antico, è indubbio".



L'obiettivo è alzare l'asticella.

"La classifica ha espresso i valori in campo, guardando a squadre come Genova Calcio, Entella, Spezia, Vado, Busalla e Albenga. Noi per riuscire a esprimerci su determinati livelli dovremmo integrare il gruppo, ma servirebbe una visione di insieme da parte di tutti i club per dare ulteriore spinta al movimento".