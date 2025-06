Calciomercato. Il Finale chiude per Oliveri, rinnovo confermato per Francesco Risso

Un nuovo arrivo e una conferma per il Finale.

Il nome di Matteo Oliveri circolava ormai da diverse settimane per l'inserimento all'interno dell'organico a disposizione di mister Alessi e, questa sera, è arrivata l'ufficialià dell'arrivo dell'ormai ex centrocampista del Quiliano & Valleggia.

Resta in maglia giallorossoblu, invece, Francesco Risso, attaccante classe 2003.

La nota:

"Nuovo arrivo in casa Finale, Matteo Oliveri, centrocampista classe 1999, ex tra le altre di Albissola e Legino, ultima stagione al Quiliano Valleggia. Continuerà a far parte della rosa della Prima Squadra Francesco Risso, attaccante esterno classe 2003. Per entrambi i giocatori il più sentito in bocca al lupo da parte de presidente Candido Cappa".