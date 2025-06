Sup Team Savona. A Besancon braccia al cielo per Sara Oddera e Paolo Nardini

Il Sup Team Savona ha preso parte all’Open de France Sup Race, il campionato francese di SUP, affrontando un lungo viaggio per raggiungere la splendida cittadina di Besançon, dove il fiume Doubs disegna un suggestivo percorso intorno al centro storico.

La manifestazione si è svolta all’interno del “Festival Grandes Heures Nature”, un grande evento dedicato agli sport outdoor che ha richiamato circa 22.000 presenze tra partecipanti e visitatori. Le discipline protagoniste hanno spaziato dal SUP alla corsa, dalla mountain bike all’arrampicata e alla canoa.

Il programma ha preso il via sabato 14 giugno 2025 con la technical race, una gara spettacolare di circa 1,5 km con 18 giri di boa ravvicinati da affrontare in rapida successione, il tutto sotto un sole cocente. Il giorno successivo, domenica 15 giugno, è stata la volta della long distance di 13 km lungo il fiume, affrontata tra pioggia e nuvole, con tratti sia a favore che contro corrente.

Nella technical race, Sara Oddera ha conquistato il primo posto assoluto, superando tutte le avversarie francesi. Paolo Nardini, pur mancando di poco l’accesso alla finale A, si è prontamente riscattato vincendo la finale B al termine di un’emozionante battaglia fino alla linea d’arrivo.

Anche nella long distance, Sara si è confermata in forma straordinaria, centrando un’altra vittoria assoluta, lasciandosi alle spalle tutte le concorrenti, indipendentemente dalla categoria. Paolo ha concluso con un buon 14° posto assoluto.

Sul fronte dell’attrezzatura, Paolo ha gareggiato con una Sic Maui Atlantis, mentre Sara, atleta della nazionale e portacolori Sic Maui, ha utilizzato il modello RST. Entrambi hanno montato pinne VLTfins.