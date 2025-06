Quarto Trofeo Città di Albenga. Vittorie pesanti per Just Protein e M Infissi, Sabia Estate blinda il secondo posto nel girone A

Nel Girone A, l'attenzione era tutta puntata sullo scontro tra Ferrara Costruzioni e Sabia Estate, una partita vibrante che ha visto trionfare Sabia Estate per 5-4. I gol di Andrea Cafarotti (3), Filippo Gasco (3) e Giacomo Gasco hanno sigillato la vittoria per Sabia Estate, mentre per Ferrara Costruzioni non sono bastati Alessio Auteri, Luca Donaggio (2) e Alberto Zaccaria. Questo risultato consolida la posizione di Sabia Estate al secondo posto del girone con 9 punti.

Ottima prova anche per Just Protein, che ha superato Pompe Funebri Liguri per 4-2. Elia Iorio, Vincenzo Loberto, Umberto Maurizio e Francesco Mistretta hanno firmato le reti per Just Protein, che si porta a 7 punti.

Nel Girone C vittoria fondamentale in ottica qualificazione per M Infissi su Erremme/Fitimex. Le doppiette di Hassan Ezzahar, insieme ai gol di Salah El Abdlaoui, Hamza Karroumi, Ismail Zouita e Mounir Jebbar, hanno garantito la vittoria per M Infissi, che sale a 7 punti in classifica, per 6-4. Per Erremme/Fitimex, le reti sono state siglate da Ivan De Col, Amin Fatnassi, Edoardo Prudente e Davide Trucchi.