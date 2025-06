Calcio, Tornei Estivi. Conclusa la fase a gironi! Ecco la classifica e gli accoppiamenti degli ottavi

Si è conclusa ieri la fase a gironi della Savona Cup, questi i risultati dell'ultima giornata:



TRINCEE

20.30 GOLDBET SAVONA VIA TORINO - I... MIX 2-5

Reti: 2 Serhiienko - Abdoulaye, 3 Lleshi, Leonard

21.30 VIAGGIO CON CARLO - PIZZA MARIA 9-10

Reti: Mounoz, 5 Jabbi, Ntesibe, 2 Horma - Imeraj, 2 Toskaj, 4 Mata E., 3 Bonanni



MARACANA'

20.00 TAVERNA DELLO ZIO GIAN FESTER - RINNOVA 3-5

Reti: Pittalis, Sciutto, Siri - Tuci, Gavarone, Shahini, 2 Mamica

22.00 ELITE SPORT DI COSSU A. & STUDIO GERUNDO - FC TROPOJA 8-5

Reti: 4 Cossu, 3 Lagorio, Damonte - El Ecuchi, Panucci, Ciappellano, 2 Kurtbalaj



SCALETTI

20.30 TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA - DARSENAL 13-4

Reti: 2 Giodano, 2 Ordisci, 3 Giacchino, 4 Palumbo, Rebagliati, Cambiganu

21.30 PESCHERIA PESSANO & ANGELINA - PANIFICIO ZINOLESE 4-4

Reti: Cossu, Durante, Gagliardi, Crociella - Prina, Risso, 2 Favara

22.30 TEAM ARCHIVI - FC NINEZ 4-4

Reti: Tona, Babliuk, 2 Piu - Jimenz, 2 Divine, Giulii



Questa la classifica al termine della fase a gironi che servirà per comporre gli accoppiamenti degli ottavi di finale:



1° Pizza Maria

2° Taverna dei Peccati & Harena Blanca

3° Taverna dello Zio Gian Fester

4° Bar Milly

5° Zelo SSC

6° Arbisoa

7° I Sarveghi

8° Team Archivi

9° Los Tigres

10° Elite Sport di A. Cossu & Studio Gerundo

11° Pro Secco

12° Panificio Zinolese

13° FC Tropoja

14° FC Ninez

15° I... Mix

16° Pescheria Pessano & Angelina



Questi invece gli accoppiamenti:



O1 PIZZA MARIA - PESCHERIA PESSANO & ANGELINA

O2 TEAM ARCHIVI - ELITE SPORT DI A. COSSU & STUDIO GERUNDO



O3 ZELO SSC - PANIFICIO ZINOLESE

O4 BAR MILLY - FC TROPOJA



O5 TAVERNA DELLO ZIO GIAN FESTER - FC NINEZ

O6 ARBISOA - PRO SECCO



O7 I SARVEGHI - LOS TIGRES

O8 TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA - I... MIX





CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO