Albenga accende la rassegna tricolore giovanile di mountain bike, ieri la sfilata inaugurale

Con una vivace e coloratissima sfilata lungo Via Martiri della Libertà fino a Piazza San Michele, ha preso ufficialmente il via ieri la rassegna tricolore di mountain bike giovanile. Le rappresentative regionali, con i loro colori e l'entusiasmo contagioso, hanno animato il centro storico, dando il via a un weekend all’insegna dello sport, delle emozioni e della passione per la disciplina XCO.

Albenga si conferma così protagonista sulla scena nazionale, pronta ad accogliere centinaia di giovani talenti che si sfideranno sul tracciato di Campochiesa per conquistare le prestigiose maglie di campione italiano.