Due milioni di euro per le società dilettantistiche, arrivate 195 domande a Regione Liguria

Si è chiuso con 195 domande presentate il bando da due milioni di euro lanciato da Regione Liguria per sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, destinati all’acquisto di nuove attrezzature sportive e alla realizzazione di interventi infrastrutturali.

“La straordinaria partecipazione delle realtà sportive liguri è la dimostrazione concreta di quanto questo bando fosse atteso e necessario – dichiarano l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro e il consigliere delegato allo Sviluppo Economico Alessio Piana. – Le 195 domande arrivate in appena due settimane rappresentano un segnale forte del dinamismo e del bisogno di sostegno che caratterizza il nostro tessuto sportivo dilettantistico. I nostri uffici sono al lavoro per valutare con attenzione tutte le richieste, seguendo l’ordine cronologico di presentazione, con l’obiettivo di soddisfare il maggior numero possibile di domande ammissibili”.

Il bando, finanziato per metà con contributi a fondo perduto del FSR – Sezione Imprese e per metà con fondi rotativi a tasso agevolato, rientra tra le misure adottate nell’ambito di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo sociale dello sport e sostenere le realtà che lo promuovono sul territorio.