Pallapugno. Prima riunione del nuovo Comitato Regionale, Roberto Pizzorno eletto vicepresidente

Il Circolo Parasio di Imperia ha ospitato, nella bellissima location della Sala riunioni, il primo direttivo del neo comitato regionale Liguria della pallapugno, presieduto da Giacomo Raineri che governerà nella nostra Regione nel quadriennio Olimpico 2025-2028. Nel corso dell’assise il savonese Roberto Pizzorno, presidente per anni del comitato provinciale di Savona, è stato eletto vicepresidente regionale, mentre Monica Risso sarà la segretaria del comitato. Nel corso della riunione il presidente Raineri ha affidato incarichi specifici ai consiglieri.

Lorenza Mignone avrà la delega al settore femminile e al settore giovanile, Roberto Pizzorno si occuperà del rilancio in Liguria delle discipline affini alla pallapugno (pallapugno leggera, palla elastica (balletta) e Fronton one-wall). Monica Risso avrà il compito dello sviluppo del pallapugno tradizionale e della parte amministrativa del comitato, mentre Gianni Manfredi si occuperà della Pantalera.

Si sono inoltre valutate le linee guida per il futuro del movimento. Il Presidente Ranieri ha pertanto proposto di organizzare un'assemblea dei presidenti (o loro rappresentanti) di tutte le società attive in Liguria, al fine di capire le necessità e affrontare le eventuali problematiche del movimento in modo tale da favorire ulteriormente la crescita e il radicamento, anche nel tessuto sociale, di uno sport che rappresenta una tradizione importante del territorio e far rivivere sferisteri importanti e oramai quasi in disuso come Vendone, Murialdo, Savona e Pontinvrea e Vene di Rialto. E poi è intenzione del presidente Raineri portare nuovamente il pallapugno nelle piazze dei paesi liguri. Nella stessa riunione é stato conferito l'incarico all'unanimità al dott. Marco Barla quale addetto stampa e responsabile comunicazione e marketing del Comitato Regionale Liguria Fipap.