Sono tre le conferme annunciate nelle ultime 24 ore da parte del Bragno.

Un rinnovo per reparto a favore della rosa diretta da mister Flavio Ferraro: si parte dalla retroguardia con il 2004 Samuele Turco, passando per il centrocampo con il presto ventenne Andrea Bovio, fino ad arrivare in attacco con Emanuele Monni, classe 2001,

L'opera di strutturazione prosegue, in attesa dei primi colpi in entrata attesi nei prossimi giorni