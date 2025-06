Calcio. Quarto Trofeo Città di Albenga. Fattore Farrauto tra Shugar Barber e Ferrara Costruzioni, avanza ai quarti anche Erremme Fitimex

E' stata una serata da cuore in gola quella vissuta ieri sera all'Annibale Riva, dove Shugar Barber ed Erremme FItimex hanno staccato il pass per i quarti di finale.

Nel match delle 21, lo spettacolo è stato degno di una finale anticipata, sia per la dinamica del match che per il valore delle squadre in campo. Shugar Barber Monti’s Karma Caffè ha superato Ferrara Costruzioni per 4-3 in una partita ricca di gol e tensione. Per Shugar, in rete Alfano, Halaj e una doppietta di Farrauto, autore del gol decisivo al 48′ con un eurogol dalla distanza. A nulla sono valsi i gol di Alberto, Donaggio e Staltari per una Ferrara Costruzioni di nuovo pronta a esprimersi ad alti livelli dopo una fase a gironi altalenante.

Nella seconda gara del giovedì, Erremme Fitimex ha avuto la meglio su una coriacea Sabia Estate grazie alle reti di Zanchi e Fatnassi. In mezzo, il momentaneo pareggio di Cafarotti al 10′ aveva illuso Sabia Estate, che poi ha sprecato diverse ghiotte occasioni per rientrare in partita. Da segnalare le parate salva risultato di Massabò e l'occasionissima di Caredda non sfruttata a fil di sirena.

Stasera l'ultimo appuntamento con gli ottavi di finale: si parte alle 21:00 Erremme Società Cooperativa / Pompe Funebri Liguri, a seguire Hurgada - European Decor Edil.