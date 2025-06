Calcio. Coverciano promuove Amedeo Di Latte e Fabio Tobia, ai tecnici l'abilitazione Uefa A e Responsabile di Settore Giovanile Professionista

Coverciano non si ferma mai, nemmeno d'estate.

Arrivati a giugno, però, tanti dei corsi istituiti durante l'annata sportiva, arrivano finalmente a termine.

Un finale di sorrisi e soddisfazioni per i tecnici Amedeo Di Latte e Fabio Tobia, dato che entrambi i mister sono riusciti brillantemente a raggiungere il traguardo prestabilito.

L'allenatore andorese ha infatti ottenuto il patentino Uefa A, finalizzato all'abilitazione come tecnico di Prima Squadra fino al campionato di Serie C, o come vice in Serie A o B.

Per Tobia, invece, è arrivata uno dei più importanti riconoscimenti in ambito giovanile, con la qualifica a Responsabile di Settore Giovanile Professionista.