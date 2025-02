Calcio. Savona, è tris allo Speranza e primo mini allungo in vetta: gli striscioni vincono 3-2 nel segno di Rignanese e Fancellu

SAVONA - SPERANZA 3-2 (11' Fancellu, 50' Rignanese, 56' Rignanese - 80' Frumento, 83' Carocci)

FINISCE QUI! DOMENICA NEL SEGNO DEL "3" PER IL SAVONA! Gli striscioni superano 3-2 lo Speranza e allungano a +3 in testa alla classifica, allo Speranza non bastano le due reti nel finale per strappare punti all'Olmo-Ferro

93' Savona che prova a tenere il pallone distante dalla propria area, Speranza in verticale a cercare di buttare su la sfera

90' inizia il recupero

88' esce Rignanese, Cola rafforza il centrocampo con Cherkez

85' finale che si è improvvisamente acceso dopo l'uno-due dei rossoverdi, che non stavano nemmeno stringendo d'assedio il Savona, adagiatosi troppo nelle due iniziative da cui sono nate le reti di Frumento e Carocci

83' LA RIAPRE DEL TUTTO LO SPERANZA! Deviazione vincente da due passi di Carocci sull'iniziativa di Pelagalli, la squadra di Girgenti torna in partita quando la vittoria del Savona sembrava ormai in ghiaccio

80' IL GOL DELLO SPERANZA! Cross di Tuci per Frumento che trova la rete della bandiera a rendere il passivo meno pesante

78' ammonito proprio prima di lasciare il campo il centrocampista argentino, entra Signori

77' ennesima conclusione di Carro Gainza, destro dal limite di poco alto sopra l'incrocio

75' prosegue la girandola di cambi, Briano lascia spazio e Mata

74' ed è proprio N. Piu a incornare il cross dalla destra di Briano, sfera a lato

73' nel Savona cambio tra fratelli, fuori Giacomo e dentro Nicolo Piu

72' spazio anche per Bianchi, fuori Crocetta

70' Tuci per Di Nardo tra le fila rossoverdi

68' Fois ancora sicuro in uscita alta sul corner a rientrare battuto da Frumento

64' gran destro di G. Piu deviato in angolo da un giocatore rossoverde, Savona sul velluto

59' Frumento con il mancino calcia senza precisione, nel frattempo Cola chiama la prima sostituzione: dentro Gaggero, fuori tra gli applausi Fancellu

56' ANCORA RIGNANESE! 3-0 SAVONA! Preciso traversone di Durante che pesca nuovamente la testa del centravanti biancoblu così come nell'occasione a inizio primo tempo, Berruti tocca solamente senza riuscire ad opporsi, partita in ghiaccio per il Vecchio Delfino

54' Pelagalli per Alò è il primo cambio ordinato da Girgenti

53' G. Piu sgasa a sinistra, Rignanese al centro libera al tiro Briano ribattuto da Rossetti, arriva da dietro Fancellu che strozza troppo il destro mandando out

50' LA FIRMA DI RIGNANESE SUL 2-0 BIANCOBLU! G. Piu in verticale per il bomber degli striscioni, che salta Berruti in uscita prima di spingere in rete il gol del 2-0 a favore del Savona

46' subito in avanti lo Speranza, traversone di Di Nardo deviato da un difensore biancoblu su cui serve l'intervento sul primo palo di Fois, angolo per la squadra di Girgenti

Si riparte

SECONDO TEMPO

Dopo quasi quattro minuti di recupero, le squadre vanno al riposo sul parziale di 1-0 a favore del Savona, decide al momento la rete in avvio di Fancellu

45' Speranza aggressivo in questo finale, un paio di palloni pericolosi recapitati in area sventati dalla difesa di casa

42' resta a terra Frumemto in area biancoblu, sembra però in grado di proseguire il giocatore dello Speranza

39' Briano si libera al tiro dal limite, il suo sinistro non "gira" abbastanza terminando a lato della porta rossoverde

36' Alò in mezzo a cercare l'inserimento di Crocetta, legge bene la traiettoria l'estremo difensore degli striscioni che fa suo il pallone

34' Carocci su punizione non impensierisce Fois, parata comoda da parte del portiere biancoblu

30' giallo per Rossetti, fallo su Fancellu nei pressi della panchina di Girgenti

29' Rignanese prima e Carro Gainza poi, altre due conclusioni da parte dei padroni di casa con la parata di Berruti in tuffo sul mancino del centrocampista ex Celle Varazze

20' è un Savona che sta giocando con grande qualità negli ultimi trenta metri: Fancellu in corsa raccoglie il traversone di G. Piu trovando la super risposta di Berruti, ma sono già numerose le occasioni create dagli striscioni

19' Carro Gainza in mezzo a cercare G. Piu che arriva con un attimo di ritardo, è un Savona che sta cercando di sfruttare gli spazi concessi da uno Speranza non così granitico in fase difensiva

18' punizione dalla trequarti di Carocci, Fois sicuro in uscita mette tutti d'accordo

16' Rignanese di classe appoggia con il tacco a Briano, sinistro in corsa che termina di poco sopra la traversa

14' reazione Speranza su calcio piazzato, guadagna un tiro dalla bandierina la squadra di Girgenti

11' FANCELLU! SAVONA IN VANTAGGIO! Rignanese riesce ad addomesticare un pallone a campanile in area di rigore, G. Piu al volo col mancino calcia in diagonale trovando il piattone di Fancellu appostato sul secondo palo, tocco da due passi e sfera in fondo al sacco

9' Pasquino è il primo ammonito della gara, intervento in ritardo su Briano

7' Di Nardo su punizione calcia di potenza, conclusione che termina abbondantemente alta

5' non solo Cola con il 3-4-2-1, anche Girgenti se la gioca uomo a uomo con il 3-4-3

4' ancora Savona pericolosissimo: splendida imbucata di Briano per Durante, traversone in mezzo per la testa di Rignanese che centra il palo, approccio alla gara convinto da parte dei biancoblu

2' primo squillo della gara firmato Briano, sinistro da posizione defilata respinto con il corpo da Berruti

1' si parte! Savona con la tradizionale casacca biancoblu, maglia a strisce biancoverdi per lo Speranza

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Fois, Fancellu, Durante, Schirru, Garbini, Colombo, G. Piu, Carro Gainza, Rignanese, Salis, Briano. A disposizione : Bova, Mata, Gaggero, Incorvaia, Doci, Berruti, Signori, Cherkez, N. Piu. Allenatore : Cola

SPERANZA: Berruti, Sciutto, Molinari, Pasquino, Rossetti, Murialdo, Frumento, Di Nardo, Crocetta, Alò, Carocci. A disposizione : Trozzola, Buzali, Frosio, Cham, Pelagalli, Orsolini, Tuci, Bianchi, Gallinari. Allenatore : Girgenti

Arbitro: Bruzzone di Genova