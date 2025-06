Da Ventimiglia ad Arenzano a piedi per i bambini: la camminata solidale dei Lions attraverserà anche la provincia di Savona (Foto e video)

Una lunga marcia di solidarietà, 120 chilometri a piedi lungo la Liguria, da Ventimiglia ad Arenzano. È la “Lions Walk”, l’iniziativa benefica organizzata dal Distretto 108Ia3 dei Lions, che vede protagonisti tutti i 27 club della regione uniti da un obiettivo comune: raccogliere fondi per la lotta contro il cancro infantile.

La camminata si svolgerà nell’arco di sette giorni, con una media di 20 chilometri al giorno, e si concluderà domenica sera. Ogni sera sarà l’occasione per fare il punto sul bilancio della raccolta fondi e celebrare la generosità e l’impegno dei soci Lions.

Ma la Lions Walk avrà anche un forte valore simbolico: nel corso della marcia avverrà infatti il passaggio di testimone tra il governatore uscente Vincenzo Benza e il nuovo governatore Mauro Imbrenda, in carica dal primo luglio con l’inizio del nuovo anno sociale.

"Siamo compiaciuti come distretto per questa iniziativa – ha dichiarato Mauro Imbrenda – a metà cammino avverrà il passaggio di consegne, ma entrambi saremo uniti nel portare avanti questa camminata solidale a favore della nostra fondazione. L’obiettivo è raccogliere fondi da devolvere nella lotta contro il cancro nei bambini, una delle cause che ci sta più a cuore".

Anche Vincenzo Benza sottolinea il valore dell'iniziativa: "Non c’è modo migliore di passare il testimone tra governatori che realizzare un’iniziativa benefica, pienamente in linea con gli ideali della nostra associazione".

(Foto e video di Christian Flammia)