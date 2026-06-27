Subbuteo, Gianfranco Calonico campione d'Italia Veteran: il Master Sanremo festeggia un nuovo titolo tricolore

In quello che si può considerare ormai il ‘Tempio del Subbuteo’, italiano ed europeo (la struttura ‘Subbuteoland’ creata da Saverio Bari) il Master Sanremo ha messo in bacheca un nuovo trofeo. Gianfranco Calonico si è laureato campione italiano nella categoria Veteran, al termine di una importante cavalcata.

Calonico, già tricolore 13 anni fa e vincitore della Coppa per diverse edizioni, ha battuto in finale il calabrese Pasquale Citrigno con il punteggio di 2-1. Dopo un buon girone di qualificazione, nel quale ha terminato secondo, Calonico ha battuto, nell’ordine, un altro calabrese, Averna (4-3), l’emiliano Pasquale Torano (3-2) e il romano Emanuele Lo Cascio, ai tiri piazzati. In finale non ha avuto problemi a sconfiggere Citrigno e conquistare il trofeo finale.

Nella stessa categoria ottimo risultato per Carlo Alessi che, dopo una serie di tornei con risultati altalenanti, ha sfiorato la finale battendo ai quarti il compagno di squadra, Claudio Dogali, anche lui autore di un ottimo torneo. Ottavi di finale e quarti per gli altri biancoazzurri, Francesco Torano e Massimiliano Croatti. Meno fortunato Alessandro Arca, fermato al girone eliminatorio. Nel torneo Cadetti si è fermato alle semifinali il percorso di Gianfranco Mastrantuono, battuto da quello che poi è stato il vincitore finale, il genovese Cristian Canessa.

Il Master Sanremo, dopo i campionati italiani, tornerà sui tavoli verdi a settembre.

Come sempre la trasferta del Master Sanremo si è svolta con la collaborazione di Grandi Auto, concessionaria di corso Marconi a Sanremo, ‘B.I.G.’ il locale di piazza Bresca a Sanremo, Auto 3 Spa, concessionaria FIAT di Sanremo, NK Garden di Ospedaletti, Edilizia Generale Galasso di Sanremo, Impresa di costruzioni Silvano, Off. Mecc. Bodino in Via serenella a Sanremo, Ristorante Quintessenza a Sanremo, F.lli Valente Automobili a Villanova d’Albenga e dell’Hotel Alexander di corso Garibaldi a Sanremo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può contattare la mail: info@subbuteomastersanremo.it