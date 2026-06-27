Padel | Il Tour Gran Finale a Sanremo: accordo tra Comune, Casinò ed E20 per l'evento di settembre

Sanremo punta ancora sullo sport come motore di promozione turistica. E' stato approvato l'accordo di programma che consentirà di organizzare il "Sanremo Padel Tour Gran Finale", in programma dall'11 al 20 settembre in Piazza Colombo. L'intesa coinvolge Comune di Sanremo, Casinò di Sanremo ed E20 Sanremo Srl, società organizzatrice dell'evento, e definisce i rispettivi impegni economici e organizzativi per una manifestazione che Palazzo Bellevue considera strategica per richiamare visitatori e promuovere l'immagine della città anche oltre i confini nazionali.

Il sostegno economico complessivo sarà di 100 mila euro: 10 mila euro arriveranno dal Comune, mentre il Casinò di Sanremo metterà a disposizione 90 mila euro. L'investimento dell'organizzazione per la realizzazione dell'evento è invece stimato in 598.711,38 euro. Il contributo comunale sarà liquidato soltanto al termine della manifestazione, dopo la presentazione del rendiconto delle spese sostenute. Nella delibera la Giunta sottolinea come il torneo possa garantire un'importante ricaduta economica e promozionale per Sanremo, grazie alla visibilità nazionale e internazionale dell'iniziativa e all'afflusso di pubblico atteso durante i dieci giorni di gare.

L'accordo prevede inoltre una serie di impegni a carico degli organizzatori: dall'utilizzo dei loghi istituzionali del Comune e del Teatro dell'Opera del Casinò su tutto il materiale promozionale, fino alla collaborazione sui social network attraverso contenuti condivisi con i canali ufficiali di Sanremo Città della Musica e alla promozione dell'evento sul sito istituzionale. Il Sanremo Padel Tour Gran Finale rientra nel Programma annuale delle manifestazioni 2026 e beneficerà, come gli altri eventi inseriti nel calendario cittadino, dell'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e delle esposizioni pubblicitarie, ad eccezione delle aree destinate alle attività commerciali.

Con il via libera della Giunta prende così forma uno degli appuntamenti sportivi di punta dell'estate settembrina, sul quale l'Amministrazione punta per rafforzare l'offerta turistica e la capacità di attrazione della città anche attraverso i grandi eventi.