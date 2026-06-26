Andora, Vittorio Brumotti inaugura l’estate con lo show di Bike Freestyle in piazza Caduti di Nassiriya

È tutto pronto ad Andora per uno degli appuntamenti che inaugureranno l'estate 2026. Sabato 27 giugno, alle 21, piazza Caduti di Nassiriya si trasformerà in una "bike arena" a cielo aperto per ospitare lo spettacolo di Bike Freestyle di Vittorio Brumotti e del suo team di rider, protagonisti di una serata all'insegna delle evoluzioni acrobatiche su pedane, rampe e strutture varie.

Ad anticipare l'evento è stato lo stesso Brumotti, che ha lanciato l'invito al pubblico con il suo consueto tono ironico: «Ci siamo. Siamo qui ad Andora con i miei fedelissimi biker. Abbiamo invaso questa cittadina passando per i sentieri e per le spiagge. Ci stiamo godendo una giornata super, tra sole e una buona colazione. Domani ci vediamo in piazza Caduti di Nassiriya alle 21. Faremo due salti in bici. Anzi... non venite, mi raccomando, non venite!».

Originario di Finale Ligure, Brumotti è uno degli atleti più conosciuti a livello internazionale nel mondo del bike trial e del freestyle. Detentore di 11 Guinness World Records, volto televisivo e ambasciatore del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, nei giorni scorsi ha anche esplorato il territorio andorese in sella alla sua bicicletta, attraversando Borgo Castello, la rete sentieristica, la pista ciclabile, il litorale e il porto per realizzare un video promozionale dedicato alla località.

Le immagini entreranno a far parte della campagna di valorizzazione dei percorsi outdoor di Andora, che può contare su oltre 40 chilometri di sentieri suddivisi in cinque anelli. Un patrimonio naturalistico che l'Amministrazione comunale mantiene fruibile durante tutto l'anno grazie a un'attività di pulizia e manutenzione costante, rivolta agli appassionati di mountain bike e trekking.