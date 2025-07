Calciomercato. Doppio colpo dal Cengio per il Pallare, presi Baji e Iriana

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

Due rinforzi per il Pallare, che attinge dal Cengio per potenziare difesa e attacco in vista della prossima stagione.

Dal club granata arrivano Baji Samir, difensore classe 1996 e Harrison Oroama, attaccante del 1999, profilo interessante che aggiunge profondità al reparto offensivo.

Ovviamente le notizie non si fermano qui, un paio di ulteriori operazioni sono in dirittura d'arrivo e dovrebbero essere ufficializzate dai biancoblu a stretto giro di posta.