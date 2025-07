Calciomercato. Il Ceriale annuncia l'ingaggio del difensore Andrea D'Aiuto

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

L'annuncio biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica un nuovo innesto per la prossima stagione sportiva: Andrea Victor D'Aiuto è un nuovo giocatore biancoblù.

Difensore classe 2004, dopo un periodo nel Settore Giovanile della Virtus Entella, muove i suoi primi passi tra Eccellenza e Promozione con le maglie di Pietra Ligure, Soccer Borghetto e San Francesco Loano. Con i rossoblù ha vinto il campionato di Promozione e il Titolo Regionale.

La Società ringrazia la San Francesco Loano per la buona riuscita della trattativa.