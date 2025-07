Calciomercato, Millesimo. Dopo Totaro c'è anche Latini

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



Il Millesimo, dopo Totaro, abbraccia un altro dei giovani talenti più interessanti del nostro comprensorio.

Come anticipato diversi giorni fa, Michele Latini entrarà a far parte della rosa di mister Macchia.

Oggi pomeriggio è stata confermata l'ufficialità dell'operazione:

"Rinforza il nostro reparto arretrato Michele Latini, difensore leva 2004 cresciuto nel Legino e che nell’ultima stagione ha militato tra le fila della Praese.

Benvenuto in giallorosso Michele!

Forza Mresciu!"