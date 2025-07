Quarto Trofeo Città di Albenga: Hurgada e Shugar Barber sono le prime due semifinaliste

Il primo quarto di finale della serata si è aperto con una sfida ad altissima intensità tra Hurgada e M Infissi. Pronti via e Jebbar sorprende tutti sbloccando subito il match per M Infissi, ma la risposta degli uomini in rosa non si fa attendere. Lazzaretti pareggia i conti, poi ci pensa Leo con una punizione magistrale a firmare il sorpasso. Il gol spettacolare in sforbiciata di Mehmetaj fa esplodere il “Riva”, ma anche preoccupare per l'infortunio subito nell’esultanza. La partita si infiamma: Ismail firma una doppietta che tiene vive le speranze di M Infissi, ma nel finale Hurgada chiude i conti con Rovere e una zampata di Gabriele Insolito che fissa il risultato sul 5-3.

Nel secondo quarto di finale, Shugar Barber Karma Caffè Monti’s ha imposto il proprio ritmo battendo nettamente Fastbet.news. E pensare che erano stati proprio questi ultimi a passare in vantaggio con Bianchi. Da lì in poi, però, è stato dominio Shugar. Ardissone si è caricato la squadra sulle spalle con una tripletta sontuosa, mentre Gargiulo ha realizzato un eurogol direttamente dalla bandierina. A chiudere la pratica ci ha pensato Halaj con la rete del definitivo 5-1.



Stasera si conosceranno i nomi delle altre due semifinaliste: alle 21:00 si parte con Erremme / Fitimex - Autofficina Perrier / Anima / Na Praia, a seguire Erremme Società Cooperativa / Interno Uno.