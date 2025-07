Il comunicato giallorossoblu:

L’F.B.C. Finale rende nota la riconferma di Diego Dagnino.



Il centrocampista classe 2000, tornato in giallorossoblu a gennaio dopo le due brevi parentesi con Voltrese e Albissole, ha dato un importante contributo al raggiungimento dell’obiettivo salvezza.



A Diego un in bocca al lupo per la nuova stagione, la quarta con questi colori.