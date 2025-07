Obiettivo 5000 euro per aiutare i bimbi: prosegue fino ad Arenzano la camminata solidale dei Lions (FOTO E VIDEO)

4500 euro raccolti con l'obiettivo di arrivare a 5000 entro stasera con l'arrivo nella tappa conclusiva di Arenzano.

Prosegue l’iniziativa promossa dal distretto Lions 108Ia3, che attraversa le province di Imperia e Savona fino al comune arenzanese, coinvolgendo soci e associazioni locali. Questa mattina Mauro Imbrenda, nuovo governatore del Distretto è ripartito da Albisola, per continuare con la camminata lungo tutta la costa ligure per sostenere i bambini malati di cancro e diffondere lo spirito del servizio.

Quindi circa 140 km di viaggio per aiutare i più piccoli in grandi difficoltà.

Dal 1° luglio, data che per tutti i club service segna l’inizio del nuovo anno sociale, è l’astigiano Mauro Imbrenda a guidare il distretto Lions 108 Ia3 per l’anno 2025/2026: "La Lions Walk è partita domenica scorsa da Ventimiglia. A ieri sera abbiamo superato i 120 km di percorso. Non abbiamo contato i passi, ma lo faremo perché il contapassi lo sta facendo, però abbiamo contato quanto abbiamo raccolto. Siamo abbondantemente oltre 4.500 euro, abbiamo questo obiettivo eh di 5.000 euro raccolti lungo tutta la settimana. Secondo me ce la faremo. Stasera ad Arenzano, vedremo quello che sarà l'obiettivo finale. Curiosità? Ce ne sono sicuramente tante da raccontare, dalle persone incontrate, le persone che si sono fatte raccontare, che ci hanno aiutato per strada. Sicuramente ieri la salita sulla campanassa a Savona a tre quarti del percorso giornaliero ha aumentato il nostro viaggio di quasi 1000 scalini. Ed effettivamente per noi è stato un orgoglio perché Savona è uno dei quattro capoluoghi di provincia del nostro distretto ed essere andati in quello che è il loro simbolo, il simbolo della città di Savona, per noi sicuramente è stato un grande orgoglio".

" conclude Imbrenda.

" ha invece dichiarato Danila Spirito, presidente Lions Club Albissola Marina e Lions Club Alba Docilia Albisola Superiore.

Con i suoi 44 anni, Imbrenda è il governatore più giovane nella storia del distretto, nonché uno dei dieci più giovani al mondo per questo anno sociale, su un totale di 740 distretti Lions.

Socio Lions dal 2000, Imbrenda ha alle spalle un lungo e ricco percorso associativo. Tra gli incarichi più prestigiosi ricoperti, la presidenza nazionale dei Leo Club nel 2010 e, più recentemente, la guida del Centro Italiano Raccolta Occhiali Usati dei Lions Italiani. Un’esperienza culminata con la formazione internazionale a Chicago e che si concluderà ufficialmente a luglio, con la nomina da parte di Lions International a Orlando, in Florida.