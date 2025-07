Quarto Trofeo Città di Albenga. Inizia l'ultimo ballo, alle 21:00 scatta il programma delle finali

Ancora poche ore e la lunga cavalcata del Quarto Trofeo Città di Albenga arriverà a conclusione.

Il programma all'Annibale Riva si aprirà come da tradizione alle 21:00 con la finale per il terzo posto tra Hurgada e Autofficina Perrier / Anima / Na Praia: i presupposti per una partita interessante ci sono tutti, anche per quanto visto durante le semifinali.

Poi, a seguire, arriverà il piatto forte, con gli ultimi 50 minuti (più eventuali supplementari e rigori) con il confronto che varrà la coppa: a scendere in campo ci saranno i ragazzi di Interno Uno contro Shugar Barber / Karma Caffè / Monti's Gin.

Al termine del match non mancheranno come di consueto le premiazioni, non solo per le formazioni a podio, ma anche per i migliori giocatori dell'intera rassegna ingauna.