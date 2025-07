Laigueglia celebra il mare: una giornata tra snorkeling, SUP ed educazione ambientale

Una giornata intera dedicata al mare: domani, martedì 15 luglio, l’associazione Informare sarà protagonista di un doppio appuntamento a Laigueglia dedicato alla divulgazione sui temi della Ocean Literacy e dell’educazione ambientale.

Si parte al mattino: dalle ore 10.00 sarà infatti possibile iscriversi a un’attività di biosnorkeling guidato per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, che potranno anche fare una prova di SUP in collaborazione con A.S.D. Aquilia Laigueglia e Mako Surfshop. Il ritrovo è nei pressi del molo centrale di Laigueglia. I partecipanti dovranno essere muniti di maschera, pinne e snorkel.

La sera, alle 21.30, sulla Terrazza Giuliano si svolgerà la premiazione dei partecipanti alla mattinata, e seguirà una proiezione commentata da biologi e subacquei di foto e video che raccontano la straordinaria ricchezza del mare di Laigueglia. Un’occasione per “portare il mare fuori dal mare”, con l’obiettivo di far conoscere le meraviglie dell’ambiente sottomarino e diffondere la consapevolezza della sua fragilità.

La doppia iniziativa fa parte del programma “Le quattro stagioni in Blue”, proposto dall’associazione Informare durante il corso di tutto anno nell’ambito del progetto “Blue as a cultural brand”, promosso dal Comune di Laigueglia e finanziato dal Bando Borghi del PNRR [MISSIONE 1 COMPONENTE 3 INTERVENTO 2.1 Attrattività dei borghi storici - Progetto Locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a cultural brand”– PNRR – NextgenerationEU] con l’obiettivo di valorizzare il mare non solo come risorsa naturale, ma anche come patrimonio identitario di Laigueglia.