Nuoto. Il cisanese Andrea Filadelli brilla al debutto mondiale: settimo posto a Singapore al fianco di Paltrinieri

Ottimo esordio per Andrea Filadelli ai Mondiali di Nuoto in acque libere, in corso a Singapore. Il giovane azzurro, classe 2001, ieri ha chiuso con un convincente settimo posto (+48”2), nuotando al fianco di Gregorio Paltrinieri, che ha conquistato la medaglia d’argento al termine di una sfida combattutissima.

Filadelli, tesserato per Marina Militare e Superba Nuoto, è reduce da un percorso di grande crescita, come raccontato negli ultimi anni, coronato dalla vittoria nella tappa di Coppa del Mondo sui 10 km a Ibiza. La convocazione in Nazionale maggiore e il debutto iridato lo hanno visto subito tra i protagonisti, nonostante la giovane età.

Accanto a lui, Paltrinieri – bronzo olimpico a Tokyo 2021 e argento nei 5 km ai Mondiali di Fukuoka – ha dimostrato ancora una volta la sua caratura internazionale, arrendendosi soltanto al tedesco Florian Wellbrock, che ha tagliato per primo il traguardo in 1h 59’55”5, precedendo l’azzurro di appena 3”7.

"Con grande gioia, rivolgiamo un plauso per un altro importante risultato ottenuto dal nostro giovane concittadino - ha dichiarato il sindaco Massimo Niero - grazie da parte di tutta l'amministrazione comunale per portare in giro per il mondo il nome di Cisano sul Neva. Complimenti Andrea sei il nostro orgoglio".