Calcio. Matteo Giribone sfoglia la margherita: Carcarese (in pole) o Millesimo nel futuro del dirigente valbormidese

Si sono separate pochi giorni fa le strade di Matteo Giribone e della Cairese.

Un rapporto pluriennale all'interno e all'esterno del rettangolo verde, per chi ha saputo difendere con onore i colori gialloblu prima da attaccante, poi da mister e infine da direttore sportivo.

Non è un segreto che più di una società abbia manifestato l'idea di rinforzare i propri quadri, una volta ufficializzata la partenza di "Giri" dal Cesare Brin.

In vantaggio in queste ore sembrano esserci due club freschi di promozione in Eccellenza: la Carcarese e il Millesimo, seppur i biancorossi ad oggi appaiano leggermente favoriti.

Una terza via potrebbe essere l'approdo all'interno dell'area scouting di un team professionistico.

L'attesa non dovrebbe essere però particolarmente lunga, entro fine mese il destino sportivo di Matteo Giribone potrebbe infatti essere svelato.