Pallanuoto. Show di Leinweber, cinque gol nel successo della Rari in Euro Cup: "Match incredibile, il tifo l'uomo in più in acqua"

La Rari Nantes Savona prosegue il suo cammino europeo con una prestazione di forza e carattere, superando i serbi del VK Šabac Elixir per 17-12 nella seconda giornata del Group Stage di Len Euro Cup.

Protagonista assoluto del match è stato l’attaccante ungherese classe 2005 Oliver Leinweber, autore di ben cinque reti, intervenuto a fine gara ai microfoni di SvSport: “È stato un match incredibile - ha dichiarato - l'atmosfera era incredibile e per questo bisogna ringraziare i tifosi. Nei primi due tempi non abbiamo giocato bene in difesa e nemmeno in attacco, ma nella seconda parte siamo cresciuti: la difesa è migliorata, Marco (Del Lungo ndr) ha fatto parate incredibili, abbiamo chiuso bene e recuperato diversi palloni, concretizzando e rimontando lo svantaggio. Inoltre, il tifo ci ha aiutato molto: è stato l'uomo in più in acqua”.

Leinweber ha sottolineato anche la difficoltà dell’avversario: “Abbiamo combattuto tutta la partita, questa è la pallanuoto serba”. Evidenziata però la forza della Rari quando riesce a imporre il proprio gioco: “Se riusciamo a giocare la nostra pallanuoto siamo superiori”.

Infine, il numero 11 savonese ha parlato del suo ambientamento sotto la guida del tecnico Alberto Angelini: “È un grande coach, conosce la pallanuoto, ha giocato con i migliori giocatori. È diverso rispetto agli allenatori che ho avuto in Ungheria – ha concluso Leinweber – posso imparare molto da lui e dai miei compagni”.

Nel momento clou della partita si è esaltato anche Marco Del Lungo, autore di numerosi interventi da vero fuoriclasse:

"Sapevamo che era una partita difficile, che incontravamo un avversario fisico, duro, che fin dall'inizio ha mostrato il suo valore - le parole del numero 1 biancorosso - È venuto fuori come sempre il gruppo, ed è quello che conta: c'è stata una grande reazione, anche se abbiamo commesso degli errori, però alla fine siamo riusciti collettivamente a giocare e a ottenere un grandissimo risultato per la coppa".

Domenica alla "Zanelli" arriva il Brescia: "Dobbiamo resettare - ha spiegato il portiere classe '90 - sarà un'altra partita avvincente, sia dal punto di vista mentale che fisico, quindi dobbiamo recuperare. Adesso però ci godiamo questa vittoria".